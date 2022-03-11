Son dakika haber! Bakan Koca: "Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı" - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Koca: "Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı"

11.03.2022 21:03
Son dakika haber! Bakan Koca: "Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı"

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsatarak, "Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsatarak, "Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter'daki hesabından, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsattı.

Gelinen noktada salgının, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirten Koca, riskle orantılı tedbirlerle hayata devam edildiğini kaydetti.

Koca, Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.

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Fahrettin Koca, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Koca: 'Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Koca: "Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı" - Son Dakika
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