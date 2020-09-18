Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. 'Bana bir şey olmaz' diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" ifadelerini kullandı.

(İHA)