Son dakika haber! Bakan Koca, depremde yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Koca, depremde yaralananları ziyaret etti
05.11.2020 15:40
Son dakika haberler: Bakan Koca, depremde yaralananları ziyaret etti Sağlık Bakan Dr. Fahrettin Koca, İzmir'de depremde yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden Ahmet Çitim (70), İnci Okan (16), Elif (3), Ezel (10), Elzem Perinçek (10), Ayda Gezgin (3), Günay Işık'ıziyaret...
Bakan Koca, depremde yaralananları ziyaret etti
İZMİR - Sağlık Bakan Dr. Fahrettin Koca, İzmir'de depremde yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden Ahmet Çitim (70), İnci Okan (16), Elif (3), Ezel (10), Elzem Perinçek (10), Ayda Gezgin (3), Günay Işık'ıziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Son Dakika Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı