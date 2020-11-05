Son dakika haber! Bakan Koca, depremde yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Koca, depremde yaralananları ziyaret etti

İZMİR - Sağlık Bakan Dr. Fahrettin Koca, İzmir'de depremde yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden Ahmet Çitim (70), İnci Okan (16), Elif (3), Ezel (10), Elzem Perinçek (10), Ayda Gezgin (3), Günay Işık'ıziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.