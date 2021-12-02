SMA Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
(1)
Sağlık Bakanı Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bakan Koca: 'Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir' - Son Dakika