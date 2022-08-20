Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

20.08.2022 15:03
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında 8'i ağır 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında 8'i ağır 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in Nizip ilçesinde art arda iki trafik kazası yaşandığını belirtti.

Otoyoldaki kazaya müdahale eden 112 Acil ile itfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 basın mensubunun da aralarında olduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "8'i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, sağlık camiasına, itfaiye teşkilatına, basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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