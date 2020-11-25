Son dakika haber... Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta,...

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta, 10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız."

Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta, 10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız."

Grip Aşısı, Bakan, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bakan Koca: '(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta,... - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak

Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli

Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir

Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum

Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir