Sağlık Bakanı Koca, Hakkari'nin aşılanma oranındaki başarısının örnek alınmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirerek, şunları kaydetti:

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