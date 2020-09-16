Son dakika haber... Bakan Koca: "HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı" - Son Dakika

Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Koca: "(HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir."

Koca: "HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı."