Son dakika haber... Bakan Koca: "HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı" - Son Dakika

Bilim Kurulu Toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Koca: "(HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir."
Koca: "HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı."
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:24 - Kaynak: AA
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