Son dakika haber... Bakan Koca: ""İnaktif aşıların bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Koca: ""İnaktif aşıların bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak"
29.01.2021 00:42
Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı.
Bakan Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek"
(İHA)
Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
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