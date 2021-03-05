Son dakika haber! Bakan Koca: İstanbul polikliniklerimizde hasta artışı görülüyor - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Koca: İstanbul polikliniklerimizde hasta artışı görülüyor
05.03.2021 20:22
Son dakika gündem haberi... Bakan Koca: İstanbul polikliniklerimizde hasta artışı görülüyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileri ile bir araya geldiğini belirterek, kentteki polikliniklerde hasta artışı görüldüğünü açıkladı.
Bakan Koca: İstanbul polikliniklerimizde hasta artışı görülüyor
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileri ile bir araya geldiğini belirterek, kentteki polikliniklerde hasta artışı görüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -
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