Son dakika haber... Bakan Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir doktorun mesajını paylaştı.

Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Doçent Doktor Sami Kınıklı'nın mesajı şöyle:

"Son derece bulaşıcı bir hastalık. Ben, Kovid-19 geçiren bir doktor olarak maske takılsa bile mesafenin önemli olduğunu gördüm. Maskem vardı ama olası vakalarla yakın temastaydım, virüsü bir şekilde aldım. El temizliğine dikkat edilmeli. Ellerin yüz ve gözle teması önlenmeli. Böyle yaşamak zorundayız, bunu kabullenmek zorundayız."