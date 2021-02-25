Son dakika haber! Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz" - Son Dakika

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Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Koca: "(Kovid-19 aşısı) Toplamda nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz."

Koca: "BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek."