Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 20:33

Kaynak: AA

Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu

Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi

Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü

Melissa Satta'nın tek başına yaptığı tatiller, eşi Kevin-Prince Boateng ile arasını açtı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti

Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu

En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi