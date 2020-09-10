Son dakika haber! Bakan Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor."

Sağlık Bakanı Koca: " Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük"