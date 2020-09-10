Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor."
Sağlık Bakanı Koca: " Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük"
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:05 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bakan Koca: 'Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir... - Son Dakika