Bakan Koca MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tebrik etti - Son Dakika

Bakan Koca MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tebrik etti
18.03.2021 18:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Devlet Bahçeli Beyefendi'yi partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Devlet Bahçeli Beyefendi'yi partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkan seçilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Devlete ancak milli bir şuurla ve kararlılıkla hizmet edilebilir. Bu milli ve kararlı duruşu her zaman sergileyen Devlet Bahçeli Beyefendi'yi partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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