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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek" - Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek"

02.06.2021 19:37
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti.

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: (Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek

Fahrettin Koca, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek' - Son Dakika


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