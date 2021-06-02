Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti.
Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek' - Son Dakika