Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti.

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.