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Son dakika haber: Bakan Koca: "Pazartesiden itibaren bazı okullarımızda öğrencileri taramak istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Koca: "Pazartesiden itibaren bazı okullarımızda öğrencileri taramak istiyoruz"

09.09.2021 21:08
Son dakika haber: Bakan Koca:

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızda öğrencileri de taramak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızda öğrencileri de taramak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MU varyantı ile ilgili gelen soruya Bakan Koca, "Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin bir farklılığı yok. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maskemizi ihmal etmememiz gerekiyor. Mesafe noktasında hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde delta varyantı var. Toplum ağırlıklı olarak delta varyantı taşıyor. MU varyantı içinse 2 tane vaka olduğunu söylemiştim ki zaten o iki vaka da bildirildi ve bu iki vaka da İstanbul'da. Ayakta takip edilen ciddi bir sorunu olmayan yakın takip ettiğimiz vakalar. Bu varyantın daha ağır seyrettiği şeklinde bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim iki vakamızda da böyle bir durum söz konusu değil" cevabını verdi.

"15 MİLYON VATANDAŞIMIZIN YAKLAŞIK 6 MİLYONU HATIRLATMA DOZUNU YAPTIRABİLMİŞ DEĞİL"

Hatırlatma dozunun inaktif aşılar için son derece önemli olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Toplam 15 milyon inaktif aşı yaptıran vatandaşımız var. 15 milyonun yaklaşık 6 milyonu hatırlatma dozunu yaptırabilmiş değil. Hatırlatma dozunu özellikle vatandaşlarımızın ihmal etmeden erken dönemde hızla yaptırmalarını istiyoruz. Çünkü koruyuculuğun 5-6 kat daha arttığını çok biliyoruz. O neden hatırlatma dozunu inaktif aşılar için şimdilik önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.

"BEN O KELİMEYİ KULLANMAK İSTEMİYORUM. EN FAZLA AŞI ERTELEYENLERİMİZ OLMUŞ OLABİLİR"

Sahte aşı kartı ve sahte PCR testi düzenlendiğine dair iddialara yanıt veren Bakan Koca, "Biz aşıları kimlerin yapmasını gerektiğini biliyoruz. Kime izin verdiğimizi biz biliyoruz. Bu aşıyı yaptıran birimleri de yakın takip ediyoruz dijital ortamda. Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi. Bununla ilgili ben olacağını düşünmek istemiyorum olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim" dedi.

Aşı karşıtlığının son durumunun nasıl olduğu üzerine gelen soruya Bakan Koca, "Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. En fazla aşı erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Bu toplumun aşıyla ilgili bir sorunun olmadığını, direncinin olmadığını söyleyebilirim. Evlatlarına doğduğu andan itibaren hem de ilk günden itibaren hem de 13 farklı aşıyı yüzde 98 oranında yaptırabilmiş bir toplumuz. Her geçen gün bu aşılanma oranımız da artıyor. Şu an dünyada aşı doz miktarı anlamında 8. Sıradayız. Bizden önce Avrupa ülkesi yalnızca Almanya var. Zannediyorum iki hafta içinde Almanya'nın doz sayısını da geçmiş olacağız" yanıtını verdi.

"YANINDA OTURAN KİŞİ YABANCI BİLE OLSA ONUN ENFEKSİYONU TAŞIYIP TAŞIMADIĞI, AŞILI OLUP OLMADIĞI SON DERECE ÖNEMLİ"

Turistler için PCR testi zorunluluğuna ilişkin gelen soruya Bakan Koca, "Yabancılar için de var. Yabancılar için de olacak. ya aşılı veya PCR. Sonuçta vatandaşımızın güvenliği için yanında oturan kişi yabancı bile olsa onun enfeksiyonu taşıyıp taşımadığı, aşılı olup olmadığı son derece önemli. Bu anlamda sorun yok" cevabını verdi.

Öğretmenlerimiz içinde iki doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 77'yi bulduğu bilgisini veren Bakan Koca, "En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti. Bildiğiniz gibi hastalığı geçirenlerin oranı ise yüzde 4.4'lerde. Şu anda yüzde 95'lere yakın aşılanmış olan, koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz" dedi.

"PAZARTESİDEN İTİBAREN BAZI OKULLARIMIZDA ÖĞRENCİLERİ TARAMAK İSTİYORUZ"

Okullarda vaka sayısı konusunda ciddi bir oran olmadığını belirten Bakan Koca, "Pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızda öğrencileri de taramak istiyoruz" bilgisini verdi.

TURKOVAC aşısı ile ilgili gelişmelere yanıt veren Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi inaktif aşı olan Sinovac ile birlikte bir üçüncü doz çalışması yapıyoruz. Bu üçüncü doz uygulaması zannediyorum yarın bitmiş olacak. Dolayısıyla bu anlamda iki kıyaslamayla ilgili sonuçlar çıkacak. Acil kullanım onayı anlamında öncelikle Sinovac ile karşılaştırmalı olan üçüncü doz uygulaması büyük ihtimalle yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bu konuyla ilgili sonuçları daha net ifade etmiş olacağız" diye konuştu.

(Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Son dakika haber: Bakan Koca: Pazartesiden itibaren bazı okullarımızda öğrencileri taramak istiyoruz

Yevgeniy Ziniçev, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Koca: 'Pazartesiden itibaren bazı okullarımızda öğrencileri taramak istiyoruz' - Son Dakika


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