Son dakika haber! Bakan Koca: "Riskli olan illerimizde her geçen gün filyasyon ekiplerinin sayısını artırıyoruz"
Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (10)
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 22:05
Kaynak: AA
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