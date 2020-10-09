BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adana Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Servisi'ni ziyaret etti. Tedavi gören hastalarla sohbet eden ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.