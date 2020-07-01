Son dakika haber! Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka... - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka...

Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur.

Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur."

Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Koca: 'Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka... - Son Dakika

Son Dakika

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