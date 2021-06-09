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Son dakika haber: Bakan Koca: Türk aşısı son aşamaya geldi - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Koca: Türk aşısı son aşamaya geldi

09.06.2021 20:40
Son dakika haber: Bakan Koca: Türk aşısı son aşamaya geldi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Bakan Koca: Türk aşısı son aşamaya geldiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.

Bakan Koca: Türk aşısı son aşamaya geldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz" dedi.

'TÜRK AŞISI SON AŞAMAYA GELDİ'Bakan Koca, güvenle eski günlere dönmek için 3 önemli konuya dikkat çekerek, şöyle dedi: "Bunlardan ilki, sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak. İkincisi, aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymalı. Unutmayalım, aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız."'YERLİ AŞIMIZIN ÜÇÜNCÜ DOZ OLARAK KULLANIMI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR'Koca, 2 dozun ardından 3'üncü doz aşı olunması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz. Umarım artık Sağlık Bakanını daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum. Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü bir devlettir. Bu güce güvenin."

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Koca: Türk aşısı son aşamaya geldi - Son Dakika


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