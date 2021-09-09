Üye Girişi
Son dakika haber... Bakan Koca: "TURKOVAC aşımızın onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Koca: "TURKOVAC aşımızın onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz"

09.09.2021 20:42
Son dakika haber... Bakan Koca:

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURCOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURCOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Covid-19'a karşı aşı kampanyası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Koca, "100 milyon doz 80 milyona hayırlı olsun. 100 milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze'de bir hastanemizde yapıldı. 100 milyonuncu doz aşıyı olan 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan hemşire arkadaşımıza, aşıdan sorumlu doktorumuza, aşı sürecinin bugünkü simgesi olarak yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum. 100 milyon doz ortak ve büyü bir başarının adıdır. 100 milyon doz için milyonlarca insan karar verdik, harekete geçtik" dedi.

"Şu dakikalar itibarıyla 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz" diyen Bakan Koca, "18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız yüzde 82, ikinci doz aşıyı olma oranımız ise yüzde 63.8. 6 milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırmış durumda. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç hızla ulaşılabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır. Toplum bağışıklığı ise aşı dozlarının tam olması ile sağlanabilir. İlk doz aşısını olup ikinci dozu henüz yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. Zamanı gelen ikinci doz aşılarımızı yaptıralım. Biliyoruz ki ilk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz aşı ile biz aşı sürecimizi başlatmış oluyoruz. Beklediğimiz sonucu aşılarımızı tamamlayarak alabiliriz" açıklamasında bulundu.

Aşının tam doz yapılmasının hayat kurtardığını söyleyen Bakan Koca, "İlk doz belirttiğim gibi ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur. Şu an Covid-19 sebebiyle yatan hastalarımızdan bir kısmı aşıları tam olmayan kişilerdir" diye konuştu.

Hastalığın hafif geçmesi için hatırlatma dozunun üzerinden iki hafta geçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Şu an hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşı tamamlanışın tanımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşısı tamamlanmış kişi iki doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu yaptıran ya da iki doz mRNA aşısı olan kişidir. Mevcut bilgiler, inaktif aşıdan üç ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. Bugün itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var" şeklinde konuştu.

Aşı olan kişilerin riski tüm vatandaşlar için azalttığına değinen Bakan Koca, "100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TURCOVAC acil kullanım olayına müracaat edebilecek aşamaysa geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURCOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)

Son dakika haber... Bakan Koca: TURKOVAC aşımızın onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz

Yevgeniy Ziniçev, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Koca: 'TURKOVAC aşımızın onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi 20:49 Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi Galatasaray'da Marcao, tüm arkadaşlarının ortasında Kerem'den özür diledi! İşte o anlar 20:32 Galatasaray'da Marcao, tüm arkadaşlarının ortasında Kerem'den özür diledi! İşte o anlar Tartışma yaratan yasa! Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında prezervatif çıkarmak yasaklandı 19:56 Tartışma yaratan yasa! Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında prezervatif çıkarmak yasaklandı
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü 19:48 Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi 19:21 Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası 18:49 MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da 18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü 17:19 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
18:44 Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum
18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
18:23 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi
18:15 Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı
18:10 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
18:07 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
Fenerbahçe'yle yolları ayıran Mathias Zanka, Premier Lig ekibi Brentford'la sözleşme imzaladı Fenerbahçe'yle yolları ayıran Mathias Zanka, Premier Lig ekibi Brentford'la sözleşme imzaladı         
21:16
Menajer Ahmet Bulut, 17'lik Emre Demir'in yeni adresini işaret etti: Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak Menajer Ahmet Bulut, 17'lik Emre Demir'in yeni adresini işaret etti: Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak         
20:47
Son Dakika: 15 bin öğretmen atamasının başvuru ve sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim arası yapılacak Son Dakika: 15 bin öğretmen atamasının başvuru ve sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim arası yapılacak         
20:02
18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu 18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu         
19:55
Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü         
19:34
4 yaşındaki çocuk, süt kamyonetinin çarpması sonucu can verdi 4 yaşındaki çocuk, süt kamyonetinin çarpması sonucu can verdi         
18:51
İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın         
18:49
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi         
14:29
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 21:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Koca: "TURKOVAC aşımızın onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement