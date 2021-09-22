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Son dakika haber! Bakan Koca: Yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Koca: Yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz

22.09.2021 23:58
Son dakika haber! Bakan Koca: Yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz, System.String[]

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklamada bulundu. Koca, Bilim Kurulu'nun salgının seyrindeki tehdit edici durumu, özellikli bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunu ve okullardaki seyri ve aşı programını değerlendirmeye aldığını belirtti. Bakan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte vaka sayılarında yaşanan artış, kontrolü güç sınırlara yaklaşıyor. Salgının başladığı günden bu yana bildiğimiz üzere hastalığı kapan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor. Kayıplarımız benzer şekilde yüksek seyrediyor. Aşının varlığı en büyük gücümüz. Buna rağmen vaka sayısı ve kayıplarımız artarken tedbirlere uyumda ise buna paralel bir artış olmuyor. Daha üzücü olan ise tedbirlere uymakta gevşeklik gösterdiğimiz ortadadır. Salgın aşı ile engellenebilir. Ancak aşıların etkisini güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bölümünü aşılayamazsak, aşılanmasının üzerinden uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir. Aşılanmayanlar arasında virüs dolaşımda kaldıkça kısır bir döngü ile karşılaşmamız kaçınılmaz. Kısır döngüyü kıracak olanın hızla aşılanmak ve hatırlatma dozları olduğunu tespit edip uygulamaya aldık. Hatırlatma dozu zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın hızla aşılanmaları bu açıdan son derece gereklidir."'ENDİŞEYE MAHAL VERECEK BİR DURUM YOK'Koca, Bilim Kurulu'nda bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşların özel olarak ele aldıklarını ve aşı olma durumlarını değerlendirdiklerini belirterek, "Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha Bilim Kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar. Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır" açıklamasında bulundu.'BUNU HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ'

Koca, ayrıca aşı programının plana uygun devam ettiğini aktararak, "Hızla, hedef nüfusumuz en az iki doz aşılı hale geldiğinde salgının kısır döngüsü sona ermiş olacak. Bildiğiniz gibi 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız artık yayında. Bu bize yeni bir hedef gösteriyor. İlk doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız çok büyük ölçüde maviye döndü. Şimdi sıra ikinci doz aşılanma oranlarımızı gösteren haritamızın maviye dönmesinde. Bunu hep birlikte başarabiliriz" ifadelerini kullandı.


COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Koca: Yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz - Son Dakika


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