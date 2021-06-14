Bakan Kurum: "Toplam 2 bin 166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran'da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2 bin 166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından müsilaj çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, şu ana kadar toplam 2 bin 166, 5 metreküp müsilajın temizlendiğini belirterek, "Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7/ 24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz. Marmara hepimizin" açıklamalarında bulundu.

6 günün sonunda İstanbul'da 452,5 metreküp, Kocaeli'de 133,5 metreküp, Bursa'da 111,5 metreküp, Tekirdağ'da 112 metreküp, Balıkesir'de 300 metreküp, Çanakkale'de 226 metreküp, Yalova'da 831 metreküp müsilajın temizlendiğini aktaran Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz. Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz. Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1.201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı birlikte kurtaracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve imzasıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulumuzdaki Bakanlıklarımız, illerimizin vali ve belediye başkanları, üniversitelerimiz, bilim insanları ve STK'larımızla hep birlikte çalışacağız."

(Mevlüt İşli/İHA)