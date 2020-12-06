Son dakika haber | Bakan Kurum: Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim
06.12.2020 12:50
Edinilen son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim" açıklamasında bulundu.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim" açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum, Twitter hesabından, Akdeniz Fokları için hazırlanan videoyu paylaştı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Kurum, "Denizlerin en şirin ev sahiplerinden Akdeniz foklarının yaşam alanlarının azalması ve deniz ekosisteminin bozulması nesillerini tehdit ediyor. Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim" ifadesini kullandı.
Son Dakika İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı