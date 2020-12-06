ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Akdeniz Fokları için hazırlanan videoyu paylaştı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Kurum, "Denizlerin en şirin ev sahiplerinden Akdeniz foklarının yaşam alanlarının azalması ve deniz ekosisteminin bozulması nesillerini tehdit ediyor. Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim" ifadesini kullandı.