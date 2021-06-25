Son dakika haber: Bakan Kurum, Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Kiğı'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını başlattığını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını başlatmışlardır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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