Üye Girişi
Son dakika haber | Bakan Kurum: "Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir" - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Kurum: "Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir"

03.08.2021 14:44
Son dakika haber | Bakan Kurum:

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin, "Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin, "Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir. Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde orman yangınları nedeniyle incelemelerde bulundu, yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

"Bizim için 1 gün, 1 saat bile çok önemli"

Burada tüm eksiklerin hep birlikte giderileceğine vurgu yapan Kurum, şöyle konuştu:

"Hiçbir şüpheniz ve endişeniz olmasın. Biz tüm imkanlarımızla buradayız. Cumhurbaşkanımız tüm süreci yakından takip ediyor. Daha önce sellerde, taşkınlarda, depremlerde ne yaptıysak aynı anlayışla buradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim için bir gün, bir saat bile çok önemli. Bu anlayışla çalışıyoruz ve süreci yönetiyoruz. Arkadaşlarımız uyumadan, canlarını tehlikeye atarak mücadele ediyorlar etmeye de devam edecekler. İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Olması gereken neyse tüm altyapısıyla, üstyapısıyla her şeyi hesap ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu afetin de üstesinden geleceğiz."

Evi yanan vatandaşa ziyaret

Daha sonra Kurum, Gebece Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Topaca'nın (85) yanan evine giderek, bir süre sohbet etti. Topaca, "85 yaşındayım hiçbir şeye ihtiyacım yoktu evimde yaşayıp gidiyordum. Ama şimdi evim yandı. Zaten dışarıda kalırsam kış bitmeden evim olmazsa beni bir daha bulamazsınız" dedi.

Bunun üzerine Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Eşyalarınızın, ölen hayvanlarınızın, araç gereçlerinizin, tarım arazilerinizin zarar gören her şeyinizi karşılamaya başladık. Evleri tamamen yanan veya yıkılan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı hesaplarına yatırılıyor. Bir kısmını yatırdık inşallah kalanlarını da en kısa sürede yatıracağız. Evleri de en hızlı şekilde yapacağız. Altında deposu olan, ahırı olan evleri en kısa sürede yapacağız. Senin evini de inşallah 3-4 ayda bitireceğiz. Gönlün rahat olsun. Sen merak etme senin evinden başlayacağız. Daha iyisini daha güzelini hep birlikte yapacağız. İnşallah yıl bitmeden, kıştan önce burayı yaparak evini sana teslim edeceğiz. Sen yeter ki üzülme" dedi. Bakan Kurum daha sonra Hocalı Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.

"Vatandaşlarımız bizlere evlerine ne kadar kısa sürede kavuşabileceklerini soruyorlar"

Yangın çıktığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız tırmığıyla, itfaiyecimiz itfaiye aracıyla, ormancımız yine sahada bilfiil çalışıyor. AFAD'ımız, Kızılay'ımız, Jandarmamız, UMKE'miz tüm ekiplerimiz hep birlikte Antalya'mız için, tüm şehirlerimiz için mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir. Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür. İnşallah hep birlikte yangınla mücadelemizi vereceğiz. Bir taraftan hasar tespitlerimizi yapacağız. Bir yandan da vatandaşlarımızın yeni sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmaları için gereken adımları atacağız. Biz bu birlik ve beraberlik sayesinde Türkiye'yiz. Bu ruh sayesinde güçlü Türkiye'yiz. Hiçbiriniz endişe etmeyin. En kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Bizim için bırakın bir günü bir saat, bir dakika bile önemli. Bu anlayışla bu ruhla sahada bilfiil arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Vatandaşlarımız bizlere evlerine ne kadar kısa sürede kavuşabileceklerini soruyorlar. Biz de vatandaşlarımızın tüm zararlarını karşılayana kadar, tüm evlerini yeniden yapana kadar burada olacağız. Çalışmaya da devam edeceğiz."

Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük eşlik etti. - ANTALYA

Son dakika haber | Bakan Kurum: Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir
Son dakika haber | Bakan Kurum: Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir

Murat Kurum, Antalya, Türkiye, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir' - Son Dakika


Son Dakika

Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu 14:47 Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım 14:23 Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım Fenerbahçe'den net karar: Armamızda artık yıldız kullanmayacağız 14:05 Fenerbahçe'den net karar: Armamızda artık yıldız kullanmayacağız
Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış 13:16 Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı 13:03 Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı 11:37 Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada 11:31 Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada Görüntü Gaziantep'ten! Taksicilerin tekme tokat kavgası saniye saniye kamerada         
14:48
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı         
14:29
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor         
14:21
Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı         
13:18
SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos SGK'dan borcu olanlar için kritik uyarı: Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos         
13:12
Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı         
12:25
Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi Yunanistan'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Yetkililerden halka uyarı üstüne uyarı geldi         
11:37
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış         
11:28
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı         
10:22
Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turlar oldu         
10:17
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?         
09:52
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza         
09:38
Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor         
09:32
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 15:13:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Bakan Kurum: "Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement