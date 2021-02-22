Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum, açılış törenine katılanlara hitaben bir konuşma yaptı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bakan Kurum: 'Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır' - Son Dakika