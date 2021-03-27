DRONE - Bakan Kurum, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika

DRONE - Bakan Kurum, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti
27.03.2021 15:13
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parktaki çocuklara oyuncak vermesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parkı gezmesi İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'deki Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parktaki çocuklara oyuncak vermesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parkı gezmesi
İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'deki Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti.
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