Son dakika haber... Bakan Kurum'dan COP26 Başkanı Sharma'ya destek teşekkürü - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma, Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili, Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth'a Paris Anlaşması sürecindeki destekleri için teşekkür etti.

Kurum, Twitter hesabından, Sharma'nın, "Murat Kurum, Barbara Pompili ve Jochen Flasbarth'a COP26 öncesinde verimli görüşme için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Paris Anlaşması ve 2053 net sıfır emisyon taahhüdüne yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. Hız kazandığına dair net bir işaret." ifadelerinin yer aldığı twitini "retweet" yaparak paylaştı.

Kurum, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımında, "COP26 Başkanı Alok Sharma, Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili ve Alman Çevre Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth'a Paris Anlaşması sürecindeki destekleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 net sıfır emisyon hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

COP26'ya hazırlık amacıyla İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen PreCOP26 zirvesine katılan Kurum, dün Sharma ile Pompili ve Flasbarth'ın da katıldığı toplantıda bir araya gelmişti.