Son dakika haber... Bakan Kurum'dan İstanbul'daki fırtınaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerin sahada hazır durumda olduğunu bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki fırtına nedeniyle İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğü ve belediyelerimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda." ifadelerini kullandı.