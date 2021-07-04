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Son dakika haber | Bakan Kurum: "Hedefimiz 2023'ün, 2053 ve 2071'in Mardin'i için var gücümüzle çalışmak" - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Kurum: "Hedefimiz 2023'ün, 2053 ve 2071'in Mardin'i için var gücümüzle çalışmak"

04.07.2021 00:57
Son dakika haber | Bakan Kurum:

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. Mardin Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, gerçekleştirilecek olan projeleri anlattı.

Mardin valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum'u, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ak Parti Milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şehmus Dinçel ve valilikte bulunan heyet tarafından karşılandı. Bakan Kurum Mardin Valiliği'nde şeref defterini imzaladıktan sonra gerçekleştirilecek olan projeleri anlattı.

"Son 20 yılda Mardin'imize tam 50 milyar liralık yatırım kazandırdık"

Gerek Millet bahçeleri, kapsamında gerek sosyal konut kapsamında, gerekse de bu noktadaki tarihi yapıların güçlendirilmesi, ihya edilmesi kapsamında birçok projeyi gerçekleştiriyor ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, "Mardinliyiz, bende bir Mardinli sayılırım burada 10 sene yaşadım. İlkokulda burada Cumhuriyet İlkokulu'ndan, Dumlupınar İlkokulu'nda ve burada eğitim gördüm ve ben de bu şehrin bir evladıyım. Bu şehrin ekmeğini yemiş, içmiş bir evladı olarak bu şehre hizmet etmek benim için de en güzel bir gururdur. Tabii son 20 yılda Cumhurbaşkanımız medeniyetin merkezi olan şehircilik örneğine vizyonuyla Mardin'imizde tam 50 milyar liralık yatırım kazandırdık" dedi.

Eğitim alanları, gerek sanayi alanları, gerekse de kültürel alanların ihyası kapsamında ve çevre şehircilik alanında da 10 milyar liralık yatırımları olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Devam eden birçok yatırımımız yine belediyelerimiz ile birlikte yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında da yine toplamda yatırım değeri 222 milyon lira olan 530 konut projemiz devam ediyor. Mardin'de konut projesi kapsamında 830 konut, Artuklu'da 420 ve Derik'te 110 konutun inşaatları da hızlı bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

"Şu anda devam eden 137 milyon liralık 5 projemiz devam etmektedir"

Bugün Mardin için ve kardeşliğin sembol şehri için çok önemli kararlar aldıklarını aktaran Bakan Kurum, "Biliyorsunuz tüm Türkiye'de 81 ilimiz 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Mardin'imiz de toplamda 400 bin metrekarelik alanda 5 tane millet bahçesi yapıyoruz. Birincisi Mardin Artuklu ilçemizde hemen üniversiteye giderken yol kenarında gerçekten herkesin yürüyerek ulaşabileceği içinde 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği mesire alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve içindeki millet kıraathane ve kütüphanesi gençlerimizin kadınlarımızın burada vakit geçirebileceği bir alanın inşasına yıl sonu itibariyle başlıyoruz. 2022 yılı içerisinde de tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Ensar ve Saraçoğlu mahallelerinde etaplar halinde 500 tane rezerv konut yapacağız"

Bakan Kurum, bu konutların yine yöresel mimariye uygun bir şekilde Yeni Mardin diyebilecekleri alanda 500 rezerv konut yapmak ve etaplar halinde vatandaşların rızası çerçevesinde Ensar ve Saraçoğlu mahallelerini dönüştürücü alanın hemen altında kalan alanı da tarihi değerleri koruyacak şekli ile ihyasını yapacaklarını ifade etti.

"Üniversite çevresinde 500 adet rezerv konutu yapılacak"

Üniversitemizin hemen yanında yine Mardin'i bize değer sağlayacak orada gerek üniversite hocaların gerek vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını konut ihtiyaçlarını karşılayacakları konut projesi bir kentsel yenileme projesi başlattıklarını altını çizen Bakan Kurum, " Bu kapsamda da 500 adet rezerv konutu TOKİ başkanlığımıza eliyle İnşallah üniversitemize birlikte bir çalışma yapacağız. Bu çalışma çerçevesinde az katlı ve Mardin kültürünü yansıtacak bir projeyi bu şehrimizin Batı yakasını da gelişme alanı ilan edecek" diye aktardı.

"Artuklu'da içme suyu sorunu çözülüyor"

Mardin'de merkezde içme suyu problemi ne ilişkin çok önemli bir adımı önümüzdeki hafta itibariyle attıklarının açıklayan Bakan Kurum, "Bu kapsamda yaklaşık 100 milyon lira yatırım değeri İller Bankası, genel müdürlüğümüz yine yurtdışı hibe desteği kapsamında büyükşehir belediyemiz ile birlikte bir proje yürüttük. Önümüzdeki haftaya imzasını başlamak ve yılsonu itibariyle de imalatları İnşallah başlamak suretiyle merkezdeki içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Vatandaşlarımız bu şartlarda daha iyi daha sağlıklı içme suyunun temin ediyor olacaklar. Amacımız 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Mardin'i için var gücümüzle çalışmaktır. Bu projeleri İnşallah tek tek inşasını gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Murat Kurum, Yatırım, Mardin, konut, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Hedefimiz 2023'ün, 2053 ve 2071'in Mardin'i için var gücümüzle çalışmak' - Son Dakika


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