Üye Girişi
Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını bildirdi - Son Dakika

Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını bildirdi

08.02.2022 00:25
Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada evleri zarar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada evleri zarar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküdar'a bağlı Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmandaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyesi ile başlattıklarını belirtti.

Yıkılan binanın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, "Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Murat Kurum, Üsküdar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını bildirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:26 ABD Başkanı Biden, Putin'i uyardı: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa ABD, Almanya ve NATO karşılık vermeye hazır
23:37 Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:11 Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 01:01:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını bildirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement