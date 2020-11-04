Son dakika haber... Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısında açıklama yapması

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (3)

Kurum: "(İzmir'deki deprem) TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz."

Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."