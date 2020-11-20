Son dakika haber | Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde...

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır"

Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır"

Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bakan Kurum: 'İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde... - Son Dakika

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