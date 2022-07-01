Bakan Kurum'a, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kurum, Şeker köyünde selde 3 katlı evi zarar gören ve 2006 yılında 26 yaşındaki çocukları Serdar Pınarbaşı'nı Şeker Kanyonu'ndaki ırmakta kaybeden Hüsnü Pınarbaşı'nı (70) ziyaret etti. Evdeki hasarla ilgili bilgi verilen Kurum, buradaki ziyaretinin ardından selden etkilenen Tır köyüne geçti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bakan Kurum, Karabük'te selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu - Son Dakika

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