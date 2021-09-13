Son dakika haber! Bakan Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ile 170 köy evi yapımına başlandı - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 yıl sonra tüm afet bölgelerinde vatandaşların yeni ev ve iş yerlerinde hayatına devam edecek hale geleceğini belirterek, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Kurum, selden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki son duruma dair basın açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, tüm birimlerin sahada 7 gün 24 saat çalıştığını belirterek, "Binlerce iş makinesi, ekiplerimiz, AFAD'ımız, Kızılayımız, jandarmamız, Yapı İşleri ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, TOKİ'miz, İller Bankamız, tüm birimlerimiz sahada bilfiil 7 gün 24 saat çalıştı. Dün itibariyle de genel anlamda acilen yapılması gereken işlerin büyük bir kısmını halletmiş olduk. Ekiplerimizi uğurladık. Allah tüm çalışanlarımızdan, gönüllülerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan, devletimizin tüm personelinden razı olsun" ifadelerini kullandı.'BU SÜRECİ BERABER ATLATTIK'Bozkurt'ta alt yapıya ilişkin kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının tamamının yenileneceğini belirterek çalışmaların başlattıklarını ve ihalesinin gerçekleştiğini söyleyen Kurum, "Kastamonulu, Bartınlı, Sinoplu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu mücadeleye ortak oldular. Acıları vardı ama o gün acıları unuttular. Komşularına, akrabalarına yardım ettiler. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar hep destek oldular. Gördük ki devletine, milletine, Cumhurbaşkanı'na güvenen vatandaşlarımızla biz bu süreci beraber atlattık. Onları mahcup etmemek adına hızlı bir şekilde çalışmamız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyordu. Gerek enkaz altında vatandaşlarımızı aradık, gerekse esnafımızın burada ticari faaliyetinin bir an önce hayata geçebilmesi adına, zarar gören gerek doğramaları gerekse içerde yapılacak imalatlara ilişkin çalışmaları hızlı bir şekilde başlattık. TOKİ'mizle belki 1 ay önce çok daha değişik bir manzarayla karşılaştığımız sokağın iyileştirmelerini, dükkan cephelerinin yenileme sürecini hızlı bir şekilde başlattık. Burada hasar gören esnafımıza geçici iş yerlerinin kurulumu için Giresun'da daha önce yaptığımız gibi konteynerlerimizi getirdik ve vatandaşlarımızın burada ticari faaliyetlerini devam ettirebilmeleri adına konteynerlerimizin kurulumunu gerçekleştirdik" diye konuştu.'ALTYAPI TAMAMEN YENİLENİYOR OLACAK'Yalnızca Bozkurt ilçesinde yaklaşık 18 milyon lirayla, İller Bankası ve belediye ile beraber alt yapı imalatlarını başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Enerji Bakanlığımızla eş zamanlı olarak doğalgaz imalatlarını yürütüyor olacağız. 3 ay içerisinde buradaki alt yapıda tamamen yenileniyor olacak. Çalışmalarımızı hızlı yürütmek adına 4 koldan ekiplerimiz gerek dere yüzündeki vatandaşlarımızın tahliyesi burada jandarmamız, belediyemiz, bakanlığımızın ekipleri, vatandaşlarımızı yeni taşınacak alanlara taşımasına destek olacak. Bu süreçte kira ve taşınma yardımı vermek suretiyle yine taşkın riski altında bulunan dere kesitimiz büyüyecek. Taşkın riski altındaki binaların da taşınma süreçlerini yine selden zarar gören vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı yapmak suretiyle yürütüyoruz" ifadesini kullandı.'SÖZLERİMİZİ TUTUYOR OLACAĞIZ'Bugün ticari ünitelerin yapımına başlandığını bildiren Kurum, "Yine Kastamonu Bozkurt ve Abana sanayi sitelerimizin ihalesini yaptık. Vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde meydanıyla ki yeni meydanımız, yürüyüş yollarının, kıraathanelerinin, kütüphanelerinin içinde olduğu gençlerimizin bütün bölgenin bu alanın en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle bu sözlerimizi tutuyor olacağız" diye konuştu.952 KONUT VE 170 KÖY EVİBakan Kurum, 1 yıl sonra tüm afet bölgelerinde vatandaşların yeni ev ve iş yerlerinde hayatına devam edecek hale geleceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayalimiz 1 yıl sonra inşallah bütün afet bölgelerinde gerek Antalya'mızda gerek Rize'mizde, Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi Kastamonu'muzda, Sinop'umuzda, Bartın'ımızda hızlı bir şekilde 1 yıl sonra vatandaşımızın o yeni konutlarda oturduğunu yeni iş yerlerinde ticari faaliyetlerine devam ettiğini, meydanında gençlerimizin gülerek, koşarak vakit geçirdiği günleri hayal ediyoruz ve hayalle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tek amacımız isteğimiz vatandaşımızın duasını almaktır. Bu kapsamda Kastamonu'da 872 konut, 40 köy evinin, Sinop'umuzda 80 konut 110 köy evi, Bartın'da da 20 köy evi olmak üzere toplamda 952 konut ve 170 köy evi yapımı başlamış durumda. Sanayi sitelerine ilişkin de Bozkurt'ta ve Abana'da ihalemizi gerçekleştirdik ve inşallah Ayancık'taki sanayi sitemizi de hızlı bir şekilde inşasını gerçekleştirmiş olacağız. Bu zorluktan milletimizin desteğiyle çıktık, inşallah hep birlikte bu zorlulukların üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden 82 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Tüm Kastamonu, Sinop ve Bartın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."