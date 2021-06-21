Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini belirtti.

Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaları, hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, "Müsilaj seferberliğimizin 13'üncü gününde 383 metreküp ile toplam 4 bin 929 metreküp müsilajı toplayarak, düzenli depolama sahalarına gönderdik." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 20 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1771 metreküp, Kocaeli'de 366 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 526 metreküp, Çanakkale'de 428 metreküp, Yalova'da 1552 metreküp müsilajın, 293 bölgedeki çalışmalarla Marmara Denizi'nden temizlendiğini aktardı.

Çalışmaların 13'üncü gününde, toplam 4 bin 980 denetimin yapıldığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Mevzuata aykırı davranan işletmelere kapatma dahil her türlü cezai işlem uygulayacak, işletme ve gemilerin denizimizi kirletmelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 'Marmara hepimizin' düsturuyla sahada her gün daha çok çalışarak, denizimizi temizliyoruz. Tek kapalı denizimiz, ülkemizin göz bebeği Marmara Denizi'mizi eski maviliğine hep birlikte kavuşturacağız."