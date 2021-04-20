Son dakika haber! Bakan Kurum: Millet bahçelerimizi salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen genişliklerde tasarlıyoruz - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Kurum: Millet bahçelerimizi salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen genişliklerde tasarlıyoruz

20.04.2021 18:03
Son dakika haber! Bakan Kurum: Millet bahçelerimizi salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen genişliklerde tasarlıyoruz, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bakan Kurum: Millet bahçelerimizi salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen genişliklerde tasarlıyoruzÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yapmış olduğumuz projelerimiz, millet bahçelerimiz, ekolojik koridorlarımız, genişlettiğimiz korunan alanlarımız, yeşil yürüyüş yollarımız ve...

Bakan Kurum: Millet bahçelerimizi salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen genişliklerde tasarlıyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yapmış olduğumuz projelerimiz, millet bahçelerimiz, ekolojik koridorlarımız, genişlettiğimiz korunan alanlarımız, yeşil yürüyüş yollarımız ve bisiklet yollarımız iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ve yine Covid-19 salgını ile mücadelemizin en önemli bileşenleridir. Bahçelerimizin içinde yer alan tüm donatıları salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen genişliklerde tasarlıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde 'Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor' programına katıldı. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan katıldı. Bakan Kurum, insanlığın Covid- 9 salgını ve iklim değişikliği ile mücadele ettiğini belirterek, "Yapmış olduğumuz projelerimiz, millet bahçelerimiz, ekolojik koridorlarımız, genişlettiğimiz korunan alanlarımız, yeşil yürüyüş yollarımız ve bisiklet yollarımız iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ve yine Covid-19 salgını ile mücadelemizin en önemli bileşenleridir. Milletimizin nefes alacağı geniş yeşil alanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bahçelerimizin içinde yer alan tüm donatıları salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen genişliklerde tasarlıyoruz. Bunu da şehirlerimizin doğal dokusuna uygun, çevreye ve insana uyumlu bir anlayışla yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

'ŞEHRİN EKONOMİSİNE MAKSİMUM KATKI SAĞLAMASINI AMAÇLIYORUZ'Bakan Kurum, millet bahçelerinin kuruldukları şehrin ekonomisine maksimum katkı sağlamasını amaçladıklarını söyleyerek, "Bu amaçla yüzlerce gencimizi millet bahçelerimizin planlama tasarım ve uygulama sürecinde istihdam ediyoruz. Kamu projelerinde genç istihdamını artık zorunlu hale getirdik. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu genç istihdam seferberliğine, bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızın projelerinde görev alacakların en az yüzde 20'sinin yeni mezun olması şartını getirmiştik. Bu kapsamda ilk ihalelerimizi gerçekleştirdik. 6 ilimizdeki 8 projede yeni mezun elektrik, makine, inşaat mühendislerimizle çalışacak, projelerimizi genç mimarlarımızla birlikte çizeceğiz. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yüzlerce projelerimizde, tüm millet bahçelerimizde, kentsel dönüşüm konutlarımızda altyapı üretim alanlarında yine genç meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız" diye konuştu.'SİNCAN MİLLET BAHÇESİNİ 2022 YILI MART AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ'Bakan Kurum, Atatürk Kültür Merkezi millet bahçesinin ilk etabını tamamlamak üzere olduklarını, millet bahçesinin haziranda Ankara'ya kazandırılacağını kaydetti. İmrahor millet bahçesinin çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, bunun da 3 ay içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Bakan Kurum, "Bu bahçelerle birlikte inşallah Ankara'mız çok daha yeşil bir Ankara olacaktır. Gölbaşı'nda millet bahçesi yapacağımızı söylemiştik. Gölbaşı'nda gölün tamamını bisiklet yoluyla dolaşacağımız bir projemizi de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz yürütüyor. İlk etabını tamamladık ve kalan etaplarında ihalesini yapmak ve 2022 yılında da Gölbaşı'nın tamamını gölün etrafını yürüyerek, bisikletle gezebileceğiniz bu projeyi kazandırmış olacağız. İlk fidanı toprakla buluşturacağımız Sincan Millet Bahçesinde ise 208 bin metrekarelik alanı TOKİ başkanlığımız eliyle Sincan'a kazandırıyoruz. 2022 yılı mart ayı içerisinde tamamlayıp Sincanlı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.Bakan Kurum ayrıca, en yakın zamanda yayınlayacakları Türkiye'nin bisiklet yolu master planını tamamladıklarını da sözlerine ekledi.'ANKARAMIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BAŞKENTİ OLACAK'Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangının ardından esnafın yaralarını sarmak için harekete geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Orada TOKİ Başkanlığımız ile Kasaplar Çarşımızı yenileyecek önemli projeyi hayata geçireceğiz. Önümüzdeki ayda temelini atmak üzere çalışmalarımızı ihale sürecini yürütüyoruz. Ankara'da bizi üzen ikinci olay, Çankaya'da istinat duvarının çökmesi sebebiyle Açelya Apartmanı'nın olduğu bölgede bir heyelan meydana geldi. Orada gerek taşınma süreci olsun, gerek kira yardımı olsun, gerek eşya yardımı olsun tüm yardımları yapmak suretiyle bölgedeki 10 binayı da içine alacak ve 11 binada toplam 135 konut,5 ticari üniteden oluşan projeyi gerçekleştirme kararı aldık. İnşallah en yakın zamanda da konutlarımızı bitirmek ve vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle projemizi gerçekleştiriyor olacağız. Ankara'da inşa ettiğimiz birçok projemiz var. Bugüne kadar 91 bin sosyal konutu bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik.12 bin 500 sosyal konutumuzun da hızla inşası sürmektedir. Ankara'mız gölleriyle, yeşil alanlarıyla, millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla yeni ve sosyal güvenli konutlarıyla güçlü Türkiye'nin güçlü başkenti olacaktır"Konuşmaların ardından Bakan Kurum, beraberindeki heyetle birlikte ilk fidanı toprakla buluşturarak, suladı.

Görüntü dökümü: -Bakan Kurum'un konuşması-Kurum'un fidan dikmesi

-Detaylar

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Haber- Kamera:  Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/ANKARA,-


Murat Kurum, Bisiklet, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Kurum: Millet bahçelerimizi salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen genişliklerde tasarlıyoruz - Son Dakika


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