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Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan CHP'li büyükşehir belediyelerinin "ayrımcılık" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan CHP'li büyükşehir belediyelerinin "ayrımcılık" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

29.12.2021 16:39
Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan CHP'li büyükşehir belediyelerinin "ayrımcılık" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanın her şehri için iyinin, güzelin, doğrunun ve hayırlının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehirlerimizi 'algının ve kifayetsizliğin' insafına asla terk etmeyeceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanın her şehri için iyinin, güzelin, doğrunun ve hayırlının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehirlerimizi 'algının ve kifayetsizliğin' insafına asla terk etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, Twitter hesabından, CHP'li büyükşehir belediyelerinin "ayrımcılık" iddialarına ilişkin yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak şehirlerin tamamında "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla, proje ve yatırımları aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

Sosyal devlet anlayışıyla eser üretip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, şehirleri Cumhuriyetin 100. yılına en güzel şekilde hazırladıklarına işaret eden Kurum, "Bugün 81 il 972 ilçemizde, projemiz, yatırımımız olmayan tek bir yer yoktur. Halihazırda, yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 projemizi sahada, var gücümüzle gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir yandan 81 ilin tamamında 81 milyon metrekare millet bahçesi hedeflerine yürürken, diğer yandan İstanbul'un 39 ilçesinde 140 bin konutun deprem dönüşümünü yaptıklarını anımsatan Kurum, "Kangrene dönüşmüş Fikirtepe'de kentsel dönüşümü yeniden başlatırken Sinop'ta, Zonguldak'ta tarihi kent meydanlarımızı gün yüzüne çıkarıyoruz. Bir taraftan İzmir tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarına imza atarken diğer taraftan Mersin'de, Adana'da, Ankara'da on binlerce sosyal konut ve yeşil alan üretiyoruz. Antalya, Muğla, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afet konutlarımızı inşa ediyoruz." bilgisini verdi.

"Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız"

Kurum, ülkenin dört bir yanında, 81 ilin tamamında, 84 milyon vatandaşa hizmet ettiklerinin altını çizerek, "Biz istisnasız tüm şehirlerimizi, yaptığımız projelerle daha yaşanabilir hale getirirken temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkum edenlerin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İller Bankasıyla belediyelerin, finansal yardım, danışmanlık, teknik ve proje desteğine kadar her alanda yanlarında olmayı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şunları belirtti:

"Biz devletimizin her türlü imkanını şehirlerimiz ve milletimiz için seferber etmişken, bu tip açıklamalarla yine hayali mağduriyetler oluşturulduğunu da üzülerek görmekteyiz. Milletimiz, bu yolla kabiliyetsizliklerin gizlenmeye çalışıldığını çok iyi bilmektedir. Varlıklarını reklam ve algı faaliyetlerine borçlu olanların, şehirlerimize zaman kaybettirmekten başka hiçbir anlamı olmayan bu hareketlerinin, aziz milletimizin nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Bu iddiaların sahipleri, konu şehri ihya etmek, şehri geliştirmek olduğunda yatırımla, projeyle, üretimle aralarına 'mesafe' koyanlardır. Kendi işleri dışında her konunun uzmanı, kendi sorumluluk alanı dışında her işin takipçisi olanlardır. Millete hizmet vizyonlarını, 'musluk açılışı' ve 'heykelperestlikten' ileri götüremeyenlerdir.

Milletimiz şunu iyi bilmelidir ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de hiçbir ayrım gözetmeksizin, şehirlerimize ve milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu cennet vatanın her şehri için iyinin, güzelin, doğrunun ve hayırlının yanında olmaya devam edeceğiz, şehirlerimizi 'algının ve kifayetsizliğin' insafına asla terk etmeyeceğiz."

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cumhurbaşkanı, geri dönüşüm, Murat Kurum, Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan CHP'li büyükşehir belediyelerinin 'ayrımcılık' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan CHP'li büyükşehir belediyelerinin "ayrımcılık" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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