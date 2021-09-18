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Son dakika haber: Bakan Kurum: " Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık" - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Kurum: " Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık"

18.09.2021 15:07

Son dakika haberler... Bakan Kurum: " Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat'ta AFAD toplantısına katıldı "Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde binalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" -"Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik de tohum ve...

Bakan Kurum: " Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat'ta AFAD toplantısına katıldı

"Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde binalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz"

-"Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik de tohum ve toplama çalışması devam ediyor"

-"İçme suyu için "50 milyon TL finans desteğini sağladık"

"Gerek 2+1 gerekse 3+1 yanında ahırı ve deposu ile örnek çalışmamızı yaptık"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde AFAD koordinasyon toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık. Evleri yanan vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı ödendi. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde binalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasına yer verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde AFAD koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayarak 10 gün boyunca devam eden orman yangını sonrasında yapılanlar değerlendirildi. Bakan Kurum, toplantı sonrasında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Hem Antalya, Muğla ve Karadeniz'de afetlerde insanüstü çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. 11 gün boyunca bir fiil biz de mahalle mahalle muhtarlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdik. Şimdi de köylerimizin yangından zarar gören alanlarımızın ihya sürecini başlattık. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimi acil ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık. Evleri yanan vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı ödendi. Konut ihalelerimizi yaptık. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik" dedi.

"50 milyon TL finans desteğini sağladık"

İçme suyu sorunu yaşana mahallelerde sorunun çözümü için adımların atıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Yangın söndürme sisteminin içerisinde olduğu projelerimizi hazırladık. Bu çerçevede 50 milyon TL finans desteğini sağladık. ASAT tarafından ihalesi yapıldı. Alanya'yı da unutmadık. Alanya'da birçok mahallelerimizin içme suyu ve arıtma tesisi hattı projeleri için 50 milyon TL finans desteğini sağladık. Bu proje ile 21 mahallemizin içme suyu sorunu ortadan kalkacak. Yangında zarar gören mahallelerde evlere tek tek giderek vatandaşlarımız ile bir fiil görüştük. Bazıları rahatsız olsunlar. Biz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir an önce karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasına yer verdi.

"Gerek 2+1 gerekse 3+1 yanında ahırı ve deposu ile örnek çalışmamızı yaptık"

Köylerde çalışmaların yöresel mimariye uygun bir şekilde yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Gerek 2+1 gerekse 3+1 yanında ahırı ve deposu ile örnek çalışmamızı yaptık. Bu çalışmalardan sonra her bir köyümüz bu organik tarımı ile organik yaşamı ile turizm destinasyonu olacak. Buraya gelen Turistlerimiz burada vakit geçirecek. Köye dönüşün önünü açacak ve Tüm Türkiye'ye örnek olacak projeler olacak. Şuan itibariyle bin 305 konut ve 600 ahırımız projelendirildi. Bin 100 konut ve 600 tane ahırımızın ihalesi gerçekleştirildi. Yapım sürecini de 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Devletimizin milletimizin zorluklar ile mücadelesinden bahsettik. Bu zor dönemi birlikte atlattık. Evlerimizi teslim edene kadar desteklerimizi sürdüreceğiz. Milletimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Eskisi gibi güzel sağlıklı ormanlarımıza kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bilim inşalarımız ile çalışmaları yapıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik de tohum ve toplama çalışması devam ediyor"

Bölgeyi eski haline getirmek için topyekün çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, "Yanan ormanlarımızın yeniden yeşermesini saplayacak çalışmaları yapıyoruz. Tüm detaylar incelemeler yapılıyor. Eskisi gibi güzel sağlıklı yeşil ormanlarımıza doğal halleri ile kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bilim insanlarımız ile çalışmaları başlattık. Karıncanın hakkını gözeteceğimiz anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilim heyetimiz yangından etkilenen özel çevre koruma bölgelerimize incelemelerini ve çalışmalarını 31 ayrı istasyonda devam ettiriyor. 370 ağacımızın çevre ve çap ölçümleri kozalak sayımları kül ölçümleri yapılmak suretiyle detaylı incelemeler yapılıyor. Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik de tohum ve toplama çalışması devam ediyor. Deniz kirliğini önemsiyoruz. Küllerin denizlere akmaması adına birçok önlemimizi aldık. Şuana kadar olumsuz bir durum yaşamadık" dedi.

Son dakika haber: Bakan Kurum: Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık
Son dakika haber: Bakan Kurum: Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık
Son dakika haber: Bakan Kurum: Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık
Son dakika haber: Bakan Kurum: Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık

Murat Kurum, Manavgat, Tohum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Kurum: ' Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Kurum: " Muğla ve Manavgat'ta Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık" - Son Dakika
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