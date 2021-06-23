22 maddelik Marmara Denizini Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, değerli bilim insanlarımızdan oluşan Bilim ve Teknik Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda, hedeflerimizi gerçekleştirecek çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. Marmara Denizi'mizi tertemiz haline kavuşturacağız."

"Marmara Denizi'mizde sürdürdüğümüz müsilaj seferberliğimizde, Marmara Denizi Eylem Planımız kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulumuzun başkanlığına getirilen Prof. Dr. Mandal'a hayırlı olsun temennilerimi iletiyor, kurulumuza başarılar diliyorum.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulunun başkanlığına getirilen Prof. Dr. Hasan Mandal 'a başarı diledi.

Son Dakika › Politika › Son dakika haber: Bakan Kurum, müsilaj için oluşturulan kurulun başkanlığına getirilen Prof. Dr. Mandal'a başarı diledi - Son Dakika

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