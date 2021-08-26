Son dakika haber: Bakan Kurum, sel sularında bisikleti kaybolan Hira'nın yüzünü güldürdü - Son Dakika

MUHAMMED KAYGIN/BİLAL KAHYAOĞLU- Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bisikletini kaybeden 12 yaşındaki Hira Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yeni bisikletin sevincini yaşıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması sonucu Hira Turan'a ait bisiklet de sel sularına kapıldı.

Büyük üzüntü yaşayan Hira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan yeni bisikletine kavuştu.

Hira Turan, AA muhabirine, yeni bisikletine kavuşmasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Evlerinin çay kenarında olduğunu belirten Turan, "Şu an evimiz yıkılıyor. Bisikletim selde kaybolduğunda çok üzülmüştüm. Şimdi yeni bisikletim olduğu için çok mutluyum." dedi.

Hira Turan'ın annesi Ayşe Çelik de sel felaketi dolayısıyla zor günler geçirdiklerini söyledi.

Sel yaşandığında kendisinin dışarıda olduğunu ancak çocukları için endişelendiğini anlatan Çelik, "Birden sesler yükseldi, ondan sonra ben eve koştum, çocuklar inşallah dışarıda değildir, diye. O gün çocuklarım dışarı çıkmamışlar. En çok ona sevindim. Arkamdan sel geldi zaten ben eve girerken. Her taraf sel sularıyla doldu. İnsanlar arabanın üzerindeydi, koca tankerler gitti." diye konuştu.

Bakan Kurum'a teşekkür ettiğini dile getiren Çelik, "Teşekkür bile az gelir zaten. Onun gibi bir insan az gelir. Burada varlığı yetiyor. Onu gördüğümde yanına gidebiliyorum, istediğimi sorabiliyorum. Ulaşmak zor derler ama hiç zor değil. Onlar bize gönüllerini açtılar. Allah razı olsun onlardan." ifadelerini kullandı.