Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un havadan bölgeyi incelemesi
Selden etkilenen bölgenin havadan görüntülenmesi
Bakan Murat Kurum'un ilçede incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un hasar gören bölgeler hakkında bilgi alması
Kurum'un yetkililere talimat vermesi
Kurum'un vatandaşlar ile görüşmesi
Bakan Kurum'un inceleme yaptığı bölgede heyelan meydana gelmesi
Risk altında bulunan binanın görüntülenmesi
Bakan Kurum'un alanda incelemelerde bulunması GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da selden etkilenen Güce ilçesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 21:32 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bakan Kurum, selden etkilenen Güce ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika