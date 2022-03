Son dakika haber! Bakan Murat Kurum "Çevre Dostu Bin Okul Projesi"nin tanıtımına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çocukların başta sıfır atık olmak üzere çevreye, doğaya, iklime dair her konuyu filmlerle online derslerle öğrenecekleri, dijital ortamda eğitim verecek ilk "Çevre ve Çocuk Akademisi"nin yakında açılacağını bildirdi.

Kurum, OSTİM İlköğretim Okulu'nda düzenlenen "Çevre Dostu Bin Okul Projesi" tanıtım programında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile iklim değişikliğiyle mücadelede her yaştan çocuğu ilgilendiren çok kıymetli adımlar attıklarını söyledi.

Bakan Kurum, özellikle 7. ve 8. sınıflarda okutulan "Çevre Eğitimi" dersinin, iklim değişikliğiyle uyumlu bir ders olarak yenilenmesi, yine seçmeli ders olarak okutulan derslerin isminin "Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği" olarak değiştirilmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çevre eğitiminin ilkokulda başlaması adına Çevre Dostu Okul Projesinin yürütülmesinin de önemli olduğunu ifade eden Kurum, gelecek nesillerin çok daha iyi şartlarda eğitim alacaklarını ve daha iyi bir çevrede yaşayacaklarını kaydetti.

Kurum, dünyada pek çok tabiat olayına sebep olan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, net sıfır emisyon hedefini ortaya koyduklarını ve tüm meslek dallarını ilgilendiren bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini anlattı.

Murat Kurum, "Bu proje çocuklarımızda çevre ve doğa bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak çok özel, çok önemli ve anlamlı bir proje. Projeyle her ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1000 okulumuz, çevre dostu, iklim dostu, sıfır atık uyumlu olacak. OSTİM İlkokulumuz da bu 1000 okulun en başarılı örneklerinden biri olacak." değerlendirmesini yaptı.

Çevre bilincinin yerleşmesi ve özellikle çocuklara aktarılmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin hem yerel hem de ulusal alanda çok önemli projeler arasında yer aldığını kaydeden Murat Kurum, "Kökleri 1000 yıllık medeniyetimize uzanan, ülkemizin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi, Anadolu'nun engin tecrübesinden dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketi olmuştur." diye konuştu.

Uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen Sıfır Atık Projesi'nin, geçen yıl BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'nü aldığını, Akdeniz Parlamenter Asamblesinde 16. Genel Kurulu'nda da yüzlerce proje arasında birinci olduğunu belirten Kurum, "Bu büyük hareket, 15 milyon gencimize ulaşan, Türkiye'nin en geniş çaplı sıfır atık eğitim seferberliğine dönüştü." dedi.

Bakan Kurum, 2023 yılına gelindiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Sıfır Atık Projesi'nin tamamen hayata geçmiş olacağını belirterek, amaçlarının çocuklara tertemiz bir Türkiye, tertemiz bir dünya bırakmak olduğunu dile getirdi.

"GreenMetric programında ilk 10'a gireceğiz"

Çocukları sadece eğitmediklerini, onlara önemli görevler de verdiklerini, bu kapsamda çevre ve doğanın minik savunucuları çevre müfettişlerinin "arı gibi çalıştıklarını" ifade eden Kurum, 209 üniversiteden genç iklim elçilerini belirlediklerini, bu gençlerin üniversitelerinde, iklim değişikliği ile mücadele için kolları sıvadıklarını aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın iklim dostu üniversitelerini oylayan GreenMetric programında ilk 10'a gireceğiz. Her yıl en az 1 üniversitemizin o listede olmasını sağlayacağız. Bu hedefle, şu an 209 üniversitemiz, hocalarımız, öğrencilerimiz harıl harıl çalışıyor. Gençlerimize, çocuklarımıza, sıfır atık, çevre ve doğa bilinci, iklim değişikliği konularına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla her gün yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımıza ve ailelerimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin dijital ortamda eğitim verecek ilk 'Çevre ve Çocuk Akademisi'ni yakında açıyoruz. Zengin içerikli video ve animasyonların yer alacağı bu akademi ile çocuklarımız hem eğlenecekler hem de başta sıfır atık olmak üzere, çevreye, doğaya, iklime dair her konuyu filmlerle online derslerle öğrenecekler. Tıpkı bir dijital üniversite formatında olacak bu platformda, çocuklarımız için Sıfır Atık, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği, Doğa ve Sanat, Çevre ve İletişim Akademileri ile İklim Elçileri ve Çevre Müfettişleri Kulüpleri yer alacak. EBA entegrasyonu ile birlikte 18 milyon öğrencimizin ulaşabileceği platform, çocuklarımıza sürekli yenilenen çok zengin bir içerik sunacak."

Kurum, Çevre Dostu Bin Okul Projesi için Emine Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın da katıldığı programda konuşmaların ardından, Bakan Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Özer, okulda bulunan kompost makinesi ve sıfır atık kütüphanesini inceledi.

Bakan Kurum'a İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan eşlik etti.