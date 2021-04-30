Son dakika haber... Bakan Muş: Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini uzattık - Son Dakika

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından, salgından olumsuz etkilenen işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Muş, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Hayırlı olsun" dedi.