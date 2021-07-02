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Bakan Muş: "(Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir" - Son Dakika

Bakan Muş: "(Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir"

02.07.2021 12:58

Bakan Muş: "(Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir" "AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz" " Özel sektörümüzün dijital ve yeşil dönüşüm konusunda proaktif bir anlayışla hareket etmeyi bir ilke haline getirmesidir"...

Bakan Muş: "(Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir"

"AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz"

" Özel sektörümüzün dijital ve yeşil dönüşüm konusunda proaktif bir anlayışla hareket etmeyi bir ilke haline getirmesidir"

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin, "İlerleme kaydedebilmek ve nitelikli sonuçlara ulaşabilmek için AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlık binasında düzenlenen "Haziran Ayı Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması" toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Muş'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Bakan Muş konuşmasında, Avrupa Birliği'nin en önemli ticaret ortağı olduğunu belirterek kendileri için önemli bir çıpa olmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin AB komisyonuna yetki verilmesine dair teknik çalışmaların başlatılması hususunda çağrıda bulunulduğunu hatırlatan Bakan Muş, "Bu noktada, daha ileri adımların hızlıca atılması gerektiğini vurgulayarak, AB üyeliğinin ülkemiz için stratejik bir hedef olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu husustaki kararlı tutumumuza paralel şekilde; Ticaret Bakanlığı olarak bizler de, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere, AB ile ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

AB Liderler Zirvesi öncesinde Çekya, Macaristan ve Polonyalı muhatapları ile bir araya geldiklerini, ayrıca İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol mevkidaşları ile telefon ve video konferans görüşmeleri yaptıklarını hatırlatarak, "Bu görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları için pozitif bir gündemin hayata geçirilmesinin öneminin altını çizdim" dedi.

"Kıbrıs Türklerine yönelik olumsuz tutumundan vazgeçmesi en büyük temennimizdir"

"Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum" diyen Bakan Muş, "AB'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri ile Kıbrıs Türklerine yönelik olumsuz tutumundan vazgeçmesi en büyük temennimizdir" ifadelerine yer verdi.

İlerleme kaydedebilmek ve nitelikli sonuçlara ulaşabilmek için AB tarafının çabalarına karşılık vermesinin önem arz ettiğinin altını çizen Bakan Muş, "Bunun için AB Liderler Zirvesi akabinde de Avrupalı muhataplarımızla temaslarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz"

AB'nin ilerleyen yıllarda izleyeceği politikaların merkezinde yer alacak "Avrupa Yeşil Mutabakatı"nın önemli yer tuttuğunu vurgulayan Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Bu amaçla devlet olarak 'Sınırda Karbon Düzenlemesi' başta olmak üzere, Yeşil Mutabakat ile hayata geçirilecek uygulamaların Türkiye ile AB arasında korumacı politikalara dönüşmemesi; ve bu alanda AB'nin yeşil dönüşüme yönelik fonlarına erişim başta olmak üzere, AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada en büyük beklentimiz, özel sektörümüzün dijital ve yeşil dönüşüm konusunda proaktif bir anlayışla hareket etmeyi bir ilke haline getirmesidir.

Bakan Muş: (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir
Bakan Muş: (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir
Bakan Muş: (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir
Bakan Muş: (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir
Bakan Muş: (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir
Bakan Muş: (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir
Bakan Muş: (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir
Bakan Muş: (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir

Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş: '(Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir' - Son Dakika Ekonomi


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