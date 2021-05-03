Son dakika haber! Bakan Muş: "İthalatımız Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Muş: "İthalatımız Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bakan Muş: "İthalatımız Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA

dolar, Nisan, Muş, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Bakan Muş: 'İthalatımız Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.' - Son Dakika Ekonomi

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