Son dakika haber! Bakan Muş: "İthalatımız Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."
03.05.2021 11:58
Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Muş: "İthalatımız Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Bakan Muş: "İthalatımız Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA
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Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Bakan Muş: 'İthalatımız Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.' - Son Dakika Ekonomi
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