Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2) - Son Dakika

KOKAİN MUZ KOLİLERİNE GİZLENMİŞ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı, Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince liman içerisinde sergilendi. Kokain maddesinin, muz kolileri içerisinde gizlendiği ortaya çıktı. 1 tonluk kokainin Ekvador'dan Mersin Limanı'na ulaştığı da kaydedildi.