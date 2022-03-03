Son dakika haber... Bakan Muş, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakan Muş, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti

03.03.2022 18:56
Son dakika haber... Bakan Muş, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti

Son dakika haberler... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti.

Başkent Budapeşte'de "Türkiye-Macaristan 3. Go Africa İş Forumu"na katılan Bakan Muş, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin Budapeşte büyükelçileriyle bir araya geldi.

Muş, ziyarette, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Janos Hovari ve KKTC Budapeşte Temsilcisi Özgür Ezel ile de görüştü.

Bakan Muş'a ziyaretinde, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay da eşlik etti.

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Mehmet Muş, Macaristan, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Muş, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti - Son Dakika


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